Me El Hadj Diouf pète les plombs : "Il ne faut pas qu'on nous emmerde avec Sonko !"

"Ce n'est pas juste de parler de défaite du chef de l'État et de non-respect de la démocratie. Il n'y a pas de dossier politique au tribunal. Ici, on juge des faits et dans cette affaire précise, une femme nommée Adji Sarr a accusé le leader du Pastef de viol". Ceci ressort de l'intervention de Me El Hadj Diouf sur la Radio futurs médias. Selon lui, il faut que justice se fasse. "Qu'on ne nous emmerde pas avec ce bonhomme", dit-il, avant d'être coupé net par le présentateur qui a insisté sur le choix des mots qu'il faut tenir à l'antenne. Auparavant, il a déploré la tournure donnée à "cette simple audition". "Sonko sait qu'il est convoqué pour être entendu. Il n'y a pas possibilité de l'amener en prison. Mais il faut à tout prix qu'il se victimise. C'est un citoyen convoqué. Pourquoi convoquer la presse, ameuter l'opposition, des gens qui annulent leur voyage ?", entre autres faits que dénonce l'avocat.