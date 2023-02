Me Aïssata Tall Sall affiche son soutien à Macky Sall « il doit continuer »

Le mouvement « Osez l’avenir » a organisé un grand événement dans les villes de Guia et Podor pour afficher leur force politique et soutenir le président actuel, Macky Sall. Le meeting a été dirigé par Aïssata Tall Sall, la présidente du mouvement. Au cours de son discours, Me Aïssata Tall Sall a souhaité afficher son soutien au Président Macky Sall à qui veut l’entendre : « Notre candidat en 2024, c’est le Président Macky Sall. Car il doit continuer et terminer les travaux qu’il a entamés. Et cela, nous «Osez l’avenir», sommes déjà prêts pour la réélection de Macky Sall pour un deuxième quinquennat il y a très longtemps. » Dit-elle devant ses militants. Elle a également exhorté les jeunes à cultiver la paix : « Vous les jeunes, écoutez-moi très bien, si quelqu’un vient vous parler de la violence, répondez lui par la paix. Lorsqu’il vous parlera avec insolence, répondez-lui avec courtoisie… et s’il vous parle en ignorant, répondez-lui en personne formée pour gouverner, pour diriger son pays. Vous, jeunesse d’«Osez l’avenir», je veux que vous soyez une jeunesse consciente et responsable. » Le dimanche, le mouvement a inauguré sa permanence à Podor, sur l’avenue El Hadji Oumar Tall. Cet événement a été l’occasion pour Aïssata Tall Sall de discuter de la situation politique nationale en prévision des prochaines élections. Elle a déclaré : « Cette inauguration est «un prétexte pour «Osez l’avenir» de parler de la situation politique nationale caractérisée par le départ quasi imminent de la campagne électorale». »