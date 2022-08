Me Abdoulaye Wade rejette l'inter-coalition Wallu-Yewwi, certains de ses proches cités dans le scandale

L’ancien Président de la République regrette amèrement d’avoir été embarqué dans cette folle aventure qui l’a obligé à se ranger dans une alliance avec Yewwi Askan Wi, lors des dernières élections législatives. Une alliance qui a mis le Parti démocratique sénégalais (PDS) dans la position d’un parti soumis aux ordres de la coalition de Yewwi Askan Wi, dont parmi les têtes de file, on retrouve justement Ousmane Sonko et Moustapha Sy, poursuit le site Xibaaru.



L’ancien président n’a jamais oublié que Ousmane Sonko l’a toujours traité comme étant partie des personnages politiques considérés comme figurant parmi les hommes politiques qui sont des antis progressistes en Afrique, ayant conduit le continent à son retard dans le monde. Ousmane Sonko a même cité Me Abdoulaye Wade comme figurant dans la liste des anciens Chefs d’Etat en Afrique qui méritent d’être fusillés.



Le Pape du Sopi n’est pas du tout content des hommes en qui il faisait confiance, mais qui l’ont pourtant induit en erreur. Il est décidé à réparer ces erreurs, en mettant fin à l’union entre Wallu et Yewwi Askan Wi qu’il qualifie d’une grosse escroquerie. D’où sa décision de créer le propre groupe parlementaire de Wallu qui va se démarquer de Yewwi Askan Wi. C’est dire à quel point Gorgui ne veut plus d’une alliance avec Yewwi Askan Wi.