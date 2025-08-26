Mbour : Un mécanicien frappe sa mère et menace de la tuer pour un repas manquant et écope de prison

À Mbour, un fait divers d’une rare violence a conduit un jeune mécanicien de 24 ans devant le Tribunal de grande instance. Comme le rapporte l’audience, Wagane Diagne a été reconnu coupable d’avoir battu sa propre mère après que celle-ci a refusé de lui servir le déjeuner. Il a été condamné à six mois de prison, dont trois ferme.

Une scène d’une brutalité choquante

Les faits se sont déroulés au quartier Darou Salam, où Wagane vit encore chez ses parents. Ce jour-là, de retour de son atelier, le jeune homme exige son repas. Sa mère, Maïmouna Faye, lui répond calmement que le déjeuner est déjà terminé. Mais au lieu de comprendre, Wagane entre dans une colère noire. Insultes, coups et menaces de mort pleuvent contre sa génitrice.



Le père, Modou Diagne, tente de s’interposer, mais subit lui aussi une pluie d’injures. L’accusé va même jusqu’à renverser la théière familiale et saisir une brique pour menacer de tuer sa mère. Dépassés par la violence de leur fils, les parents n’ont eu d’autre choix que de porter plainte.

Une mère brisée par la violence

À la barre, Wagane a nié en bloc les accusations. Mais les témoignages accablants de ses parents ont fait pencher la balance. Sa mère a notamment affirmé qu’elle subissait régulièrement des violences physiques et psychologiques de la part de son fils, connu pour sa dépendance à l’alcool et à la drogue.

« Il me frappe souvent, et ce n’est pas la première fois », a-t-elle confié au juge, justifiant ainsi leur décision de saisir la justice. Le verdict du tribunal Le procureur, estimant les faits graves, avait requis une peine de six mois ferme. Finalement, le tribunal a condamné Wagane Diagne à six mois de prison, dont trois ferme. Un avertissement sévère pour ce jeune mécanicien, décrit comme violent et incontrôlable, qui devra désormais méditer son geste derrière les barreaux.

