Marché parallèle : des téléphones hors taxe qui échappent au fisc , l’État appelé à mieux contrôler les importations

L’Intercommission constituée par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire et la Commission de la culture et de la Communication s’est réunie le mercredi 17 septembre 2025, sous la direction de Monsieur Chérif Ahmed Dicko, Président de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, à l’effet d’examiner le projet de loi n° 18/2025 modifiant la loi n° 2008-46 instituant une redevance sur l'accès ou l'utilisation du réseau des télécommunications publiques (RUTEL), modifiée. Durant les échanges, les députés ont souligné que de nombreux téléphones circulent sur le marché sénégalais sans passer par le circuit fiscal officiel. Une situation qui prive l’État de recettes importantes.

