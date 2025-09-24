Marché d’armement de 45 milliards FCfa : Trois arrestations, deux informations judiciaires ouvertes

Selon des sources concordantes, la Division des investigations criminelles (DIC) s’intéresse de près aux transactions financières liées à la société Technologie Service International (TSI), propriété du courtier nigérien Aboubacar Hima alias « Petit Boubé », en fuite depuis mars 2024.

Les investigations de la Centif révèlent des flux financiers opaques, incluant retraits massifs en espèces, virements suspects vers l’étranger et transferts via le système informel Hawala. En tout, plus de 3 milliards FCfa auraient transité entre Lavie Commercial Brokers-SUARL, Eurocockpit et TSI, avant d’être dissipés.

Le contrat, signé sous la présidence de Macky Sall et classé Secret Défense, avait pourtant déjà donné lieu à une avance colossale de 34 milliards FCfa. Pour la Centif, il s’agit très probablement de pots-de-vin déguisés.

Le parquet financier a ouvert deux informations judiciaires, tandis qu’un mandat international pourrait viser « Petit Boubé », déjà impliqué dans des scandales similaires au Niger et au Nigéria.

Cette affaire illustre les failles de la gouvernance publique et pourrait devenir un procès emblématique de la lutte contre la corruption au Sénégal.