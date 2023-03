Marche Pastef à Bounkiling : Le Préfet autorise et interdit…

La coalition Yewwi Askan Wi prévoit des manifs les 14 et 15 mars pour mettre fin, entre autres, aux arrestations et détentions arbitraires. Mais l’autorisation du préfet de Bounkiling suscite curiosité pour Amadou Bâ responsable Pastef à Thiès. Marche de Pastef à Bounkiling: le Préfet autorise sous « réserve d’une interdiction pouvant intervenir à tout moment ». Il interdit aussi tout slogan et discours martial ou musclé contre Macky Sall. La dictature s’installe sans complexe au Sénégal.