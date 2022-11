Marathon budgétaire : Un show tout chaud au démarrage…

Les plénières commencent ce jeudi dans une Assemblée avec une configuration inédite avec l’entrée en masse de l’opposition qui annihile toute majorité mécanique. A l’entame, des piques sont attendues, si on se fie aux différentes déclarations lors des travaux de la Commission des Finances.Après la Commission des Finances, où se fait le gros et l’essentiel du travail, les ministres vont se livrer au même exercice en plénières, pour défendre leur budget, à partir de ce jeudi. Un cadre pour les députés de se mettre en évidence devant les caméras. Malgré tout, le conflit sera ouvert, il y aura certainement empoignades surtout par l’examen des budgets dits « institutions budgétivores », le Conseil économique social et environnemental (CESE) et le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT). Qui coûtent plusieurs dizaines de milliards de francs Cfa aux yeux de l’opposition.Quel sort sera réservé à la lettre de Mamadou Lamine Diallo, au Président du mouvement Tekki, demandant au Président de l’Assemblée nationale de retirer la loi intitulée Règlement intérieur de l’AN, Edition juillet 2021 ? Et Wallu qui mentionne que le projet de budget 2023 démontre, à souhait, que les Sénégalais paient aujourd’hui pour les errements du Gouvernement ? Altercation et discussion violente en perspective…