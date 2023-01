Mansour Faye intronise Macky: « il va présenter sa candidature et rien ne se passera »

drame accidentel de Sikilo (41 morts), le ministre et beau-frère du Président Macky Sall qui ne veut pas entendre parler de démission, préfère les narguer avec le débat sur le troisième mandat. Dans les colonnes du journal Vox Populi, le frère de la Première Dame fait un étalage d’arrogance sans commune mesure pour forcer aux Sénégalais une 3e candidature de Macky Sall en 2024. « Ce n’est plus Ni Oui Ni Non, mais un Oui Oui et Oui. Macky Sall sera candidat sans que rien ne se passe quand il déposera sa candidature. Contrairement à ce que pense une certaine opposition radicale », a affirmé le ministre des Transports terrestres. Aussi, ajoute-t-il : « Des réponses politiques seront apportées par rapport à ces apprentis pyromanes ». Le Président Macky Sall est à son second mandat à la tête du Sénégal après avoir élu en 2012 et réélu en 2019 sur la base de la Constitution de 2001 qui limite le nombre de mandats successifs du chef de l’Etat à deux.