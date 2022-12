Mansour Faye, DiouF Sarr, Matar Ba épinglés par la Cour des comptes : « Je suis choqué « , Mamadou Ibra Kane

Mamadou Ibra Kane n’en revient plus, après les révélations choquantes du rapport de la Cour des comptes sur les détournements de fonds de Force Covid-19 par des ministères dirigés par Mansour Faye, Diouf Sarr, et même Matar Ba à l’époque. La cour constate que les délais de livraison de plusieurs marchés passés par le ministère de la Santé et de l’action sociale et par le ministère du Développement communautaire de l’équité sociale et territoriale n’ont pas été respectés. S’agissant du ministère de la Santé, sur un échantillon de 48 marchés des retards de plus de 100 jours ont été relevés, et au niveau du ministère dirigé par Mansour Faye, les achats de denrées ont accusé des retards de 130 voire 170 jours. Mais, il y a plus loin constate le rapport, il s y ajoute au ministère de la santé, la dérogation au CMP qui a entrainé une absence de mise en concurrence avec pour effet de faire bénéficier des entreprises de parts de marchés plus importantes en les concentrant sur un nombre restreints de Fournisseurs. Le rapport donne un exemple; les entreprises Mdine SARL, NKG, SONABI, NABIYOU VOYAGE appartenant à la même personne, nommée Ndeye Madane Katy Gadiaga. Ont fourni en 2020 des matériels médicaux et des équipements de protections individuelles au ministère de la santé pour un montant total de 15 MILLIARDS Fcfa. Les marchés du riz dirigés par le ministre de Mansour Faye, qui devait être distribués à la population, ont été surfacturés. Mame Ibra Kane soutient que le rapport exige que beaucoup de Dage soient poursuivis dans les ministères. Et que le ministère de la justice, Ismaila Major Fall a été saisi pour l’ouverture d’une Enquête judicaire contre toutes ses personnes. Des médecins même également ont été recadrés, signale-t-il.