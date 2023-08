Mansour Faye : "Ce qui m'a poussé à déclarer ma candidature..."

Mansour Faye aussi avait décidé se joindre à la liste des candidats pou Benno, lors de la dernière réunion consacrée à cette question. Mais, le chef de l'Etat a opposé son véto. Dans les colonnes de l’Observateur, le ministre des infrastructures est revenu sur cet épisode. «Ce qui m'a poussé à déclarer ma candidature, c'est d'abord ce désir de certains de mes compatriotes. Mais j'ai aussi senti, à travers la presse, une certaine manipulation au sujet d'un candidat qui serait celui de la belle-famille présidentielle, ce qui m'a paru anormal et je ne pouvais pas rester sans rien faire», a déclaré Mansour Faye dans les colonnes de L’observateur. «Jai donc annoncé ma candidature devant le président de la République et devant les autres leaders de la coalition», ajoute-t-il. Mais, une telle démarche sera vite tuée dans l’œuf par son chef de parti : «J'ai demandé au Président Macky Sall de m'accorder cette possibilité. Il a dit non, il m'a demandé de retirer ma candidature. Je me suis abstenu et me suis gardé de reprendre la parole», raconte Mansour Faye. Le ministre dit n’avoir pas demandé d’explication à Macky Sall. «Il a peut-être estimé que ma candidature n'était pas appropriée, je lui laisse le soin d'en décider», indique-t-il.