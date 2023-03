Manifs, saccages, morts : Les vérités crues de Thierno Bocoum

Cette sortie du président du mouvement Agir risque de ne pas plaire aux membres du parti Pastef. Sans citer son nom, Thierno Bocoum a pointé du doigt la responsabilité d'Ousmane Sonko sur les saccages et les pertes en vies humaines notés lors des manifestations. Pour le président du mouvement Agir, "trop, c'est trop". Thierno Bocoum considère que ces leaders qui appellent aux manifestations doivent mettre en avant leur propre famille, leurs propres enfants et ne pas envoyer mourir les enfants des autres. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, il exprime son amertume face à ces morts. Allant plus loin, il considère que cette attitude de va-t-en-guerre risque de ne pas avoir les effets escomptés.