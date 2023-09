Manifestations mortelles à Khossanto: L’avis tranché d’Abdourahmane Diouf

Le leader du parti Awalé, Abdourahmane Diouf, a donné son avis, sur son sa page X, suite aux manifestations survenues ce lundi à Khossanto faisant deux morts et une dizaine de blessés. Selon l'opposant politique, cette partie du pays est le « condensée de plusieurs maux du Sénégal », à savoir « le mépris de la vie humaine, le chômage des jeunes et la mauvaise gestion de nos ressources naturelles. » Ainsi, il pense qu’un "État n'a pas le droit de piétiner la dignité de ses citoyens et de les tuer. Demain il fera jour ! ».