Manifestations : Yewwi va porter la réplique au gouvernement ce vendredi…

La coalition Yewi Askan Wi va apporter la réplique au gouvernement. Sauf changement de dernière minute, les leaders de cette coalition de l’opposition vont démonter les propos du gouvernement, ce vendredi, face à la presse sur les violents manifestations qui ont tué plus de 16 morts personnes. Hier, en compagnie du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, de Antoine Felix Dione, ministre de l’Intérieur, du professeur Ismaël Major Fall, ministre de la Justice et de Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et Porte-parole du Gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba est revenu sur les violentes manifestations.