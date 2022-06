Manifestation opposition / Woré Sarr : « La solution c’est Wallu et Yewwi »

C’est devant des jeunes déterminés et engagés que le député du Pds, Woré Sarr, a livré le message du Pape du Sopi. « Vous avez les salutations du président Wade, le président des cœurs! »



Mais dès qu’elle a prononcé le nom de Karim Wade, elle a été interrompue par les jeunes scandant le nom de Sonko. Elle a changé de discours indexant les libérations de Bougazelli et autres pontes du pouvoir pour galvaniser les jeunes.



Toutefois après avoir repris la parole, elle dira : « la faim nous fatigue. On ne peut pas aller dans des élections sans Yaw. Nagasaki a peur. La vie est chère. Tous les prix ont augmenté », dira la dame de fer du Pds qui conclut que « la solution c’est Wallu et Yewwi ».