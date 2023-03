Manifestation de Yewwi Askan Wi : La Société générale fermé du 14 au 16 mars

Visée lors des manifestations de mars 2021, à l’instar d’autres enseignes françaises, la Société Générale (SG) veut prendre les devants. Par mesures de sécurité, la Société générale porte à la connaissance de ses clients que la banque et ses guichets seront fermé du 14 au 16 mars, période couvrant les manifestations de l’opposition et le procès Mame Mbaye NIANG- Ousmane SONKO. « Cher Client, nous procéderons à des travaux d’optimisation sur nos DAB et TPE du 14 au 16/03. Nous vous prions de nous excuser pour les perturbations éventuelles », souligne la SG. Une décision qui vient s’ajouter à celle du Gouverneur de Dakar qui a sortie un arrêté interdisant la vente au détail du carburant durant les jours coïncidant avec les dates retenues par la Yewwi Askan Wi pour des manifestations.