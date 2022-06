Manif du 17 juin : on sait de quoi est mort Idrissa Goudiaby

Idrissa Goudiaby fait partie des trois personnes décédées le 17 juin, jour des manifestations organisées à Dakar, Ziguinchor et Rufisque par Yewwi Askan Wi. Il a perdu la vie à Ziguinchor dans des circonstances qui étaient jusque-là troubles. L’autopsie vient de lever le voile sur les causes de sa mort.



D’après Le Soleil de ce mardi, Idrissa Goudiaby est victime d’«une mort violente par choc hémorragique suite à une plaie du cou causée par une arme blanche contondante et tranchante comme une hache ou un sabre».



Le journal précise que cette conclusion est contenue dans le rapport d’expertise médico-légale. Le document, souligne la même source, comporte cinq pages et sept chapitres (rappel des faits, admission à l’hôpital, examen externe, tomodensitométrie ou scanner, opération d’autopsie, prélèvement et discussion médico-légale).