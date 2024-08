Manchester United et Chelsea envisagent un échange fou, Federico Chiesa a choisi entre Barcelone et Liverpool

Manchester United et Chelsea veulent faire un échange improbable, Federico Chiesa a tranché pour son avenir, Dani Olmo déjà sauveur du FC Barcelone pour son premier match, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. L’échange dingue imaginé par Manchester United et Chelsea Manchester United et Chelsea sont prêts à réaliser un échange complètement fou, selon le Daily Mirror. Les deux clubs sont en discussion pour un échange potentiel entre Raheem Sterling et Jadon Sancho. Sterling, exclu de l’équipe première de Chelsea, pourrait quitter le club avant la fin du mercato, tandis que Chelsea est intéressée par Sancho, qui a également été écarté de l’équipe de Manchester United. Un échange audacieux, qui pourrait relancer la carrière des deux joueurs. Federico Chiesa a fait son choix Pour le Daily Mail, l’ailier de la Juventus Turin, Federico Chiesa a clairement indiqué qu’il souhaitait rejoindre Liverpool. Pour rappel, le club et le FC Barcelone sont les deux formations intéressées par son profil. L’Italien a encore un an de contrat et est évalué à 15 millions d’euros. Liverpool discute pour un contrat de quatre ans. David Ornstein de The Athletic explique que le club anglais « travaille pour finaliser la signature du joueur » de 26 ans. La Juventus et Liverpool doivent s’entendre sur les honoraires. Sinon, Liverpool a finalisé la signature du gardien de Valence Giorgi Mamardashvili pour 34 millions d’euros. Dani Olmo MVP dès ses débuts avec le Barça Il était attendu, il a été inscrit sur la liste du Barça, et finalement, il a marqué le coup pour sa première ! « Dani Olmo a été spectaculaire », comme le relaye Sport ce matin. « Olmo magique », affiche le Mundo Deportivo de son côté. Après une première période compliquée où le Rayo Vallecano a mené les débats, le FC Barcelone a renversé la rencontre, 2 buts à 1, mardi grâce notamment à l’entrée en jeu de Dani Olmo après la pause. La nouvelle recrue des Blaugrana, qui jouait son premier match avec le club catalan chez les professionnels, a offert le succès aux siens dans le money-time, avec en prime la première place de la Liga.