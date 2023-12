Management de qualité : l’ARTP obtient la certification à la norme ISO 9001 (DG)

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a obtenu pour la première fois un certificat à la norme ISO 9001 version 2015 pour la qualité de son management, a annoncé, lundi, à Dakar, son directeur général, Abdou Karim Sall. ‘’C’est avec beaucoup de bonheur que je vous annonce que l’ARTP vient d’obtenir son certificat ISO 9001 version 2015 après vérification et audit d’un cabinet vérificateur avéré en la matière’’, a-t-il notamment déclaré lors d’un point de presse. Il a expliqué que la certification ISO 9001 version 2015 est une norme qui atteste le management de la qualité. ‘’Qui dit management de qualité, dit que nous allons désormais faire tout ce que nous avons dit et dire tout ce que nous allons faire à travers des processus documentés’’, a expliqué le directeur général de l’ARTP. La certification à la norme de management de qualité, reconnue dans le monde, aide les organismes à améliorer leurs performances, à répondre aux attentes de leurs clients et à démontrer leur engagement pour la qualité. La mise en œuvre d’ISO 9001 signifie que l’entité concernée a établi des processus efficaces et formé son personnel afin de proposer de manière systématique des produits ou des services de qualité. Il s’agit d’une première et c’est très important étant donné que l’ARTP dispose d’un processus cœur de métier et d’un processus support concernés par cette certification, a fait valoir M. Sall non sans rappeler qu’il était important d’obtenir cette certification avant la fin de l’année 2023. Le directeur général de l’ARTP a par ailleurs félicité ses collaborateurs pour leur implication, leur engagement et le respect de l’ensemble du processus ayant permis l’obtention de cette certification, établie après un processus comportant un audit à blanc et un audit réel. L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) est une organisation publique dont la mission principale est la régulation de la question des télécommunications et des postes au Sénégal.