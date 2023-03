Mame Boye Diao sur ses relations avec Sonko :«On a eu des rapports humains… »

« Ousmane Sonko n’est pas mon ami, c’est un petit frère parce que je suis plus âgé que lui… On a eu des rapports humains, de solidarité à un moment donné de la vie cruciale de la DGID . Depuis, on se respecte mutuellement… » C’est un gars qui a du respect et de l’affection pour moi… On a vécu des moments difficiles, laisse -t-il entendre.