Mamadou Ndoye, Ex Ld dénonce les Arrestations massives et arbitraires de Macky Sall

Beaucoup d’arrestations arbitraires ont été notées avec le régime du Président Macky. C’est la première fois que ça arrive à notre pays, selon Mamadou Ndoye, ancien ministre de l’Education et ex secrétaire général LD, invité du Grand Oral sur Rewmi Fm. « Macky Sall devrait beaucoup faire attention, parce qu’il est déjà allé trop loin. C’est d’abord ces arrestations massives, à la fois massives et arbitraires. Aucun régime n’a arrêté autant de gens à la fois et de manière aussi arbitraire, depuis l’indépendance, et même du temps du parti unique, on n’a pas vu des arrestations aussi massives. C’est la première fois que ça arrive à notre pays. « Il est allé trop loin dans la suspensions des libertés démocratiques dans ce pays. Un citoyen lorsqu’il est mécontent, il doit pouvoir dire qu’il est mécontent et la constitution lui garantit ce droit, le droit d’expression. Et dans le droit d’expression, il y a le droit d’expression ensemble , le droit de rassemblement , le droit de manifestation ».