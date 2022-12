Mamadou Lamine Thiam : «Karim Wade sera candidat en 2024»

Le Président du groupe parlementaire “Liberté et Démocratie”, qui regroupe les députés élus sous la bannière Wallu Sénégal, était l’invité du Jury du Dimanche de I Radio, ce dimanche. Mamadou Lamine Thiam a été interrogé sur la prochaine présidentielle et l’éventuelle candidature de Karim Wade. “Karim Wade va prendre part à la présidentielle de 2024, a-t-il répondu. Il sera le candidat du Parti démocratique Sénégalais”. Mamadou Lamine Thiam indique que son parti est à pied-d'œuvre pour que Karim Wade, condamné en 2015 à six ans de prison pour enrichissement illicite, soit rétabli dans ses droits. À cause de cette condamnation, sa candidature avait été invalidée par le Conseil constitutionnel lors de la présidentielle de 2019. Une loi d’amnistie à son égard a été évoquée, mais Mamadou Lamine Thiam veut rester prudent : “Nous attendons une offre concrète pour prendre une décision. Il y a des spéculations mais il n’y a aucune saisine officielle sur la question