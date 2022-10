Mamadou Lamine Diallo : « Amadou Ba est mal parti avec son budget 2023 »

Le député et leader du mouvement « Tekki », Mamadou Lamine estime que le Premier ministre, Amadou Ba est mal parti avec son budget 2023. A l’en croire, le nouveau PM commence par violer la loi avec son budget 2023. « Pour deux raisons, l’opposition ne doit pas voter ce budget 2023. D’abord, la loi est violée », explique Mamadou Lamine Diallo. D’après lui, la loi de règlements 2021 et l’avis de la Cour des Comptes doivent être distribuées aux députés avant la session qui va étudier le budget 2023. « Cela n’a pas été fait. Les raisons invoquées sur une carence de la Cour des Comptes relèvent de contes de Leuk le Lièvre« , dénonce-t-il. « Ensuite, et c’est plus grave, BBY refuse que le budget de l’AN soit présenté par les questeurs à la Commission des finances en violation flagrante continue, comme diraient les magistrats sénégalais, du règlement intérieur« , ajoute le député. Selon lui, cela fait dix ans qu’il mène ce combat et invariablement BBY refuse d’appliquer la loi. « Que cache-t-on au peuple ?« , s’interroge le leader du mouvement « Tekki ». Pour lui, dans ces conditions, il est impossible de voter le budget 2023.