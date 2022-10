Malédiction du pétrole et du gaz : Alioune Tine prévient et interpelle Macky Sall

Dans un tweet, samedi, le président-fondateur du Think-Thank Afrikajom Center a invité le chef de l’Etat Macky Sall à prendre au sérieux les alertes de Birahim Seck et du Forum Civil. Ce, sur la menace d’une malédiction du pétrole et du gaz. « La menace d’une malédiction du pétrole et du gaz, il faut la prévenir. Les alertes de Birahime Seck et du ForumCivil, Macky Sall doit les prendre au sérieux« , a d’emblée écrit le droit-de-l’hommiste.Le pétrole et le gaz sont une malédiction lorsqu’ils sont exploités sur la base d’un modèle donnant priorité aux prédateurs intérieurs et extérieurs, saccageant la Nature, créant des inégalités inacceptables et n’ayant pas de valeurs ajoutées internes appréciables.