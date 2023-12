Makhtar Diop sur les accusations contre Sonko : «Je maintiens mes propos»

Sa sortie contre le leader de l’ex-Pastef a fait le tour de la toile. Elle est largement commentée. Interpellé sur la véracité des propos qu’il a tenus à l’hémicycle sur le financement présumé de Sonko par des lobbies du pétrole qui le menaceraient, Makhtar Diop répond : «Tout ce que je dis, j’en ai la certitude. Je ne me dédits pas.» Refusant de dévoiler ses sources, le tonitruant parlementaire, originaire de Touba, poursuit : «Je défends un régime, le Président Macky Sall et son gouvernement. Je maintiens mes propos. Je n’enlève pas une seule virgule de ce que j’ai dit. Ils ne peuvent pas continuer à diaboliser d’honnêtes citoyens.» Le député revient aussi sur les circonstances et le contexte de sa sortie au vitriol qui fait polémique aujourd’hui. «En commission (technique), nous avons travaillé main dans la main, sans problème. Lors des travaux, Guy (Marius Sagna) n’était pas présent. Il a accusé le gouvernement, les ministres de la République de voleurs, ce n’est pas lui mais plutôt son leader. D’où est-ce qu’ils tirent leurs revenus alors que la plupart d’entre eux n’ont aucune occupation. Il faut qu’ils arrêtent de diaboliser les gens. Regardez, un Aliou Sall, il ne peut même pas sortir et vaquer à ses occupations depuis qu’il a été accusé d’avoir volé des milliards aux Sénégalais», a-t-il insisté.