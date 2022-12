Mairie de Ziguinchor : le budget gonfle de 2 milliards, Sonko explique la hausse

Le budget de la mairie de Ziguinchor a augmenté de 2 milliards de francs CFA par rapport à 2022. Il s’établit pour 2023 à 5 milliards. Il a été voté hier, mardi, par le Conseil municipal de la ville sous la présence du maire, Ousmane Sonko. Ce dernier a profité de l’occasion pour révéler les raisons de cette augmentation. «Cette hausse est favorisée, en partie, par les taxes municipales et le Code général des impôts. Nous ferons tout notre possible pour que les Ziguinchorois paient leurs taxes», s’engage le président de Pastef. Autre source de revenus qui a contribué à gonfler le budget de la mairie de la capitale du Sud : «les financements que les bailleurs octroient aux communes et qui demandent un certain nombre de conditions pour y être éligible». Ousmane Sonko révèle : «Ziguinchor a rempli les conditions et a reçu, pour cette année et l’année prochaine également.»