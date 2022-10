Mairie de Guédiawaye : Ahmed Aïdara démasque une taupe dans son entourage

Ces derniers jours, le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, avait remarqué que certaines informations confidentielles de sa mairie était divulguée sur les réseaux sociaux. Les fuites étaient relayées à partir d’un compte Facebook détenu par un certain «Osi». Ce dernier révélait les secrets de l’équipe municipale et, parfois, prenait pour cible l’édile de Guédiawaye ou ses proches collaborateurs. Intrigués par cette affaire, ces derniers ont mené leur enquête. Au cours de leurs recherches, ils relèvent un numéro de téléphone. D’après Source A, qui relaie cette affaire dans son édition de ce jeudi, lorsqu’ils ont appelé sur le numéro en question, ils sont tombés sur un membre de l’entourage de Ahmed Aïdara. Lequel assistait aux réunions du cabinet du maire. Le journal renseigne que lorsqu’elle a été invitée à donner ses motivations, la taupe a déclaré qu’elle voulait attirer l’attention du maire de Guédiawaye sur la nécessité d’accorder son attention à ses compagnons de la première heure. Source A informe que Ahmed Aïdara a décidé de passer l’éponge, de pardonner au mis en cause, alors que certains de ses proches entendent porter plainte.