Maintien de Sitor Ndour en prison: Ses militants sollicitent sa libération auprès du Président Macky Sall

Après leur énième sortie sans succès pour la libération de leur leader Sitor Ndour, les proches de l'ancien responsable politique interpellent directement le président Macky Sall. Selon Mamadou Sarr, le porte-parole du jour, le chef de l'Etat a plusieurs fois ordonné la libération de certains détenus comme Bougazeli et autres... alors "pourquoi pas Sitor Ndour" s'intérroge-t-il? "Nous interpellons directement et publiquement le président Macky Sall pour qu’il se saisisse de ce dossier et qu'il libère Sitor Ndour dans les plus brefs délais" a-t-il dit lors d'un point de presse organisé par les militants et partisans de Sitor Ndour chez son domicile au quartier Ndiaye Ndiaye de Fatick. Ce que ces derniers ne peuvent pas comprendre c'est : " pourquoi leur leader reste toujours dans les liens de la détention alors que tous les éléments de l'enquête le disculpent? " Ainsi, ils implorent le président Macky Sall pour la libération de son compagnon dans les moments les plus difficiles de sa vie. "Son frère qui l'a toujours épaulé pendant la création de son parti, son directeur de campagne en 2009 lorsqu'il était candidat à la mairie de Fatick et enfin son chef de cabinet lorsqu'il était Premier Ministre", rappellent-ils. "Libèrez Sitor pour le bonheur de sa vieille mère qui réclame jour et nuit son fils. Et aussi pour les personnes démunies qui bénéficient de son aide à chaque fin du mois " conclut Mamadou Sarr. Les mouvements "Fatick va mal" et "Ndiaye Ndiaye va mal" étaient aussi de la partie pour manifester leur soutien à l'ancien PCA de la SAED. Ensemble, ces militants et ces mouvements comptent passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait.