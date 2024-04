Magatte Thiam a mené une vie pleine, au service de la cause nationale, selon Samba Sy

Magatte Thiam, universitaire, syndicaliste et acteur politique, décédé dimanche à Dakar à l’âge de 86 ans, a mené une vie pleine, celle d’un intellectuel ”engagé au service de la cause nationale’’, a déclaré à l’APS, l’ancien ministre Samba Sy, un des responsables du Parti de l’indépendance et du travail (PIT), formation politique à laquelle appartenait le défunt. ‘’Magatte a eu une vie pleine, la vie d’un intellectuel engagé au service de la cause nationale. Il a été de tous les combats. Il l’a fait sans regarder derrière lui, sans considérer les avantages qu’il aurait pu avoir et les nuisances qu’il aurait pu subir’’, a notamment témoigné l’ancien ministre du Travail et des Relations avec les institutions lors d’un entretien téléphonique. Il a assuré que son défunt camarade de parti était un chevronné homme politique attaché à la cause nationale. ‘’A lui et ses camarades de parcours nous devons beaucoup et le jour où on va faire l’inventaire des progrès démocratiques dans ce Sénégal, des personnalités telles que Magatte Thiam seront certainement portées au pinacle’’, a souligné Samba Sy. Il n’a pas manqué de rappeler que l’ancien ministre de l’Intégration sous Abdou Diouf fait partie des pionniers qui ont permis à sa formation politique d’avoir une ‘’assise nationale dans des conditions particulièrement difficiles’’. ‘’Vous savez il y a beaucoup de choses dont nous bénéficions aujourd’hui. Dans l’ambiance globale on pense qu’elles ont toujours existé mais il a fallu conquérir les libertés, arracher un certain nombre de droits et progressivement’’, a dit M. Sy. Il a insisté sur le fait que le natif de Ouakam, un quartier de Dakar, avait fait ce qu’il fallait dans un contexte particulièrement difficile. ‘’Il a fallu le faire dans la clandestinité en risquant une carrière et la liberté. Il a été de ces pionniers à qui nous devons beaucoup’’, a-t-il souligné. Cette envie de défendre la cause nationale, l’abnégation et le dévouement à la cause populaire, le sentiment d’appartenance à une communauté, constituent sans aucun doute l’immense legs de l’ancien ministre de l’Intégration africaine, a estimé Samba Sy.