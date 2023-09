Magal Touba : Antoine Diome annonce 23 milliards FCFA pour la 2e phase des travaux d'assainissement

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, accompagné de sa délégation, a participé à la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, qui s'est tenue ce mardi chez Keur Serigne Fallou, non loin de la Grande Mosquée. A cette occasion, le ministre a exprimé sa gratitude pour l'hospitalité du Khalife de Touba et a rappelé l'origine et l'importance du Magal, qui est un moment de remerciement et de reconnaissance envers Dieu recommandé par Cheikhoul Khadim. D’après M. Diome, le Magal revêt une dimension à la fois spirituelle, économique et socio-culturelle. « Cette année, on estime que plus de cinq (5) millions de personnes ont convergé vers Touba pour participer à cet événement majeur. C'est pourquoi, à l'approche du Magal, le Président de la République a donné l'ordre d'accompagner le comité d'organisation présidé par Serigne Bass Abdou Khadr, afin de fournir le soutien nécessaire pour garantir le succès de cet événement. Cela comprend des efforts dans les domaines de l'eau, de l'électricité, des routes, et de tout ce qui contribuera à la réussite du Magal », a-t-il affirmé. Cette année, le Magal coïncide avec la saison des pluies, ce qui a entraîné des problèmes de circulation et de déplacements dans la cité religieuse liés aux inondations. A en croire les dire du ministre de l’Intérieur, « grâce à la coopération de l'Office nationale de l’assainissement du Sénégal (ONAS), des sapeurs-pompiers et de la DPJ, d'importants travaux de drainage des eaux de pluie ont été réalisés pour minimiser ces problèmes. » M. Diome a également tenu à rappeler les efforts du Président Macky Sall en faveur de Touba au cours de ses deux mandats. « Ces efforts ont touché divers secteurs, notamment les infrastructures, avec la construction de l'autoroute Ila Touba. Dans le domaine de l'assainissement, des travaux ont été effectués dans les environs de la Grande Mosquée et de nombreux quartiers qui étaient souvent sujets aux inondations. Un investissement de 23 milliards a été consacré à la deuxième phase de ces travaux qui sont en cours », a-t-il rappelé. En ce qui concerne la santé, le ministre a souligné la construction de l'Hôpital Cheikhoul Khadim, « un projet qui réalisait le souhait de Serigne Saliou Mbacké, visant à offrir des services de santé de qualité à Touba, comparable à ceux de Dakar. L'hôpital est devenu un centre de référence en cancérologie, neurochirurgie, et d'autres domaines, attirant des patients de Dakar et d'ailleurs ». Après cela, le ministre a sollicité les prières du Khalife en faveur du chef de l’État et a adressé un message de reconnaissance à l'ensemble des guides religieux du Sénégal. Il a souligné que la religion joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale du pays, en saluant le respect et la paix maintenus grâce aux chefs religieux et aux confréries sénégalaises. « Tout le monde sait que ce qui différencie le Sénégal avec les autres pays c’est la religion. Ici Dieu nous a donné de chefs religieux respectueux qui maintiennent la paix. Ce don que le seigneur nous a accordé avec les confréries nous allons tout faire pour les aider afin que rien ne les détruit nous y veillerons », a assuré Antoine Félix Diome. La 129e édition du grand Magal de Touba a été célébré lundi.