Magal Touba 2023: Seuls 500 reporters seront autorisés

Les préparatifs pour le Grand Magal de Touba avancent à grands pas. Ce lundi,le comité d’organisation s'est prononcé sur les accréditations pour la presse. Et seuls 500 seront distribués cette année. Ci -dessous l'intégralité de leur correspondance « Invitation à la presse – Accréditations pour le Grand Magal de Touba. Chers membres de la presse, Nous sommes heureux de vous inviter à vous inscrire sur la plateforme dédiée aux accréditations pour la couverture du prestigieux événement du Grand Magal de Touba sur le portail web ci-après https://pressemagaltouba.com/. Votre présence et votre couverture médiatique joueront un rôle essentiel dans la sensibilisation à cet événement emblématique et permettront au monde de mieux comprendre les valeurs et la signification du Grand Magal de Touba. Veuillez noter que les accréditations sont limitées à 500 et seront attribuées selon le quota fixé par le comité d’organisation. Nous vous encourageons donc à soumettre votre demande dès que possible pour faciliter le traitement. Si vous avez des questions supplémentaires ou des besoins spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider et faciliter votre travail de reportage » lit-on dans le même communiqué.