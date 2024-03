Madiambal Diagne : « Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye vont sortir de prison ce mercredi… »

Madiambal Diagne révèle que le leader du parti ex-Pastef, Ousmane Sonko et le candidat de la Coalition Diomaye Président, Bassirou Diomaye Faye, vont sortir de prison ce mercredi 13 mars 2024. D’après le journaliste, la loi sur l’amnistie sera promulguée dans ce sens. « Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye vont sortir de prison ce mercredi 13 mars 2024. Le Président Macky Sall va promulguer la loi d’amnistie qui n’a pas fait l’objet d’un recours en inconstitutionnalité« , a écrit Madiambal Diagne, sur X, ex Twitter.