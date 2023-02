Macron à Macky sur la visite de Marine Le Pen à Dakar : « J’aurais préféré qu’elle ne soit pas reçue mais… »

Le Président Macky Sall a été reçu hier mardi en audience par son homologue français, Emmanuel Macron. Officiellement et selon la Présidence de la République du Sénégal « les deux leaders ont passé en revue l’agenda bilatéral dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la France et l’adhésion de l’UA au G20 ». La conjoncture internationale a également été évoquée par les deux Chefs d’Etat, de même que le soutien réaffirmé de la France à la candidature africaine pour un siège de membre permanent au G20. Mais officieusement, nous apprend le journal Walfadjri, il y a eu une séance d’explications entre les deux hommes suite à l’audience accordée par le chef de l’Etat sénégalais à Marine Le Pen. « J’aurais préféré qu’elle (Marine Le Pen) ne soit pas reçue par vous », a déclaré Emmanuel Macron à Macky Sall, rapporte Walfadjri dans sa parution du jour. Le chef de l’Etat français était outré de cette audience, d’autant plus que Marine Le Pen, lors d’une interview avec ITV, s’en est directement prise au président Macron, fustigeant son « mépris » à la fois pour les Africains et les Français. Elle a imputé le développement d’un sentiment anti-français en Afrique aux « dirigeants français », notamment Emmanuel Macron. La présidente du Rassemblement National (RN) a déploré le manque de respect d’Emmanuel Macron envers la souveraineté du Sénégal. « Respecter la souveraineté d’un pays, c’est accepter que le Sénégal prenne ses décisions et ne pas lui en faire grief ».