Macky sur le choix de Benno : " C'est déjà clair dans ma tête"

Le choix du candidat de BBY a été encore différé. Il faut encore attendre le retour du Président Macky Sall de son voyage du 22 au 24 septembre en Afrique du Sud pour connaître le nom de son candidat à la Présidentielle de 2024. Mais il semble que le chef de l’Etat, a déjà fait son choix. D’après des confidences faites à L’Observateur, Macky Sall a expliqué à ses médiateurs qu’il n’y a aucune ambigüité à son niveau. Mais, il a dit avoir pris le temps de consulter tout le monde, d’écouter les candidats et de jauger l’opinion sur la perception qu’elle a sur les candidats. C’est dans cette optique qu’il a annoncé l’audience qu’il va accorder, aujourd’hui vendredi, à Mame Boye Diao. Le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) est le seul candidat qui n’a pas été entendu par le Président en raison d’indisponibilité du maire de Kolda avant le départ en vacances du chef de l’Etat. Pour autant, le Président Macky Sall a encore martelé devant le groupe de médiateurs de l’Apr qu’il fera un choix objectif. «Je ne suis pas dans le subjectivisme et le sentiment», a-t-il dit en substance. D’après des informations de L’Observateur, le Président de Bby a rappelé sa position de toujours mettre en selle le candidat qui soit le meilleur pour le parti et pour la coalition. Le candidat qui inspire la confiance et que la population aime. D’ailleurs, il s’est étonné que des responsables du parti puissent penser user de méthodes politiques pour lui faire changer d’avis. Macky Sall a clairement indiqué être «insensible à la pression et à l’influence». Au cours des discussions, le parti et la coalition ont été au cœur des préoccupations. Car aucun candidat ne saurait se détourner de ces deux entités. Et ça a été l’occasion pour les responsables de s’insurger contre les actions politiques menées par certains candidats allant dans le sens de saper l’unité du parti et de défier l’autorité du Président Macky Sall. Car, les prises de positions et les réunions avec des pans du parti ou de la coalition sont une menace à la cohésion du parti. Aussi, le fait de continuer à activer des réseaux et lobbies pour faire passer sa candidature est une opposition à la carte blanche donnée à Macky Sall lors de la réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Apr. Dans la perspective des échanges avec toutes les composantes de la coalition présidentielle, le Président de Bby va rencontrer aujourd’hui le Pôle de gauche de la majorité. D’autres responsables de Bby de grande envergure sont aussi reçus et d’autres sont annoncés pour demain samedi. Le journal confie que le Président ne donne pas l’air très pressé dans son choix. Le nom du candidat ne devrait pas être connu avant son retour de voyage. Le chef de l’Etat quitte Dakar en début de semaine prochaine pour prendre part au XVème Sommet des Brics qui se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud du 22 au 24 septembre