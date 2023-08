Macky sall : « Je serai au front, je vais m’engager avec le candidat pour une victoire au premier tour »

L’opposition n’aura pas le seul candidat de la majorité présidentielle en face d’elle en 2024.Macky Sall sera l’autre grand adversaire sur le terrain de la Présidentielle. Et il a promis d’anticiper sur la campagne électorale pour faire triompher le candidat de Benno Bokk Yaakaar (Bby),au soir du 24 février 2024. Lors de l’audience qu’il accordée à ses alliés de la gauche, hier au Palais, le Président Macky Sall a annoncé qu’il sera au front avant et pendant la campagne électorale, jusqu’à la victoire. « Je vais m’engager aux côtés du candidat et je vais l’encadrer jusqu’à la victoire finale au 1er tour », a promis Macky Sall à ses hôtes. Seulement, Macky Sall a tenu à marteler que le candidat qu’il va choisir devra rassurer, à son tour, à signer un pacte avec Benno pour rassembler tout le monde. Cett charte va inclure le serment de sauvegarder la stabilité du pays et de poursuivre les efforts consentis pour apporter des réponses aux préoccupations des Sénégalais. Aussi, le Président demande que tout le monde accepte de travailler autour du candidat qu’il va choisir, renseigne l’Observateur.