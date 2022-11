Macky Sall réactive le débat sur son éventuel 3e mandat

Le président de l’Alliance pour la République (APR, pouvoir), Macky Sall, a procédé, samedi, au lancement officiel de l’opération de vente de plus d’un million de cartes, en présence de plusieurs responsables de la formation présidentielle dont le Premier ministre Amadou Ba et Mbaye Ndiaye. Selon des propos par les médias, Macky Sall a déclaré que « aujourd’hui, c’est un jour spécial. C’est en réalité un jour de communion entre militants ». « Procédez à la vente des cartes et occupez le terrain politique pour mieux organiser le parti », leur a-t-il demandé. En lançant ces morts, le chef de l’Etat a ravivé le débat sur son éventuel 3e candidature. Puis que à quelques mois de la présidentielle, le président Sall n’a toujours pas clarifié sa position. Et les responsables de son parti ont déjà commencé une campagne dans les médias en soutenant qu’il est leur candidat. Dans une perspective de «remobilisation des militants », le Secrétariat exécutif national de l’APR avait lors de sa réunion du 14 octobre annoncé « le montage de nouveaux comités et le placement de 1 500 000 cartes de membres, sur toute l’étendue du territoire et de la diaspora ».