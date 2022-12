Macky Sall rappelle à l’ordre les maires de l’opposition

La deuxième édition de la journée nationale de la décentralisation s’est tenue ce dimanche 11 décembre sous la présence effective du chef de l'État. «Cette rencontre reste un cadre de dialogue privilégié et constructif sur notre politique de décentralisation au regard des enjeux et mutations en cours dans nos territoires», a déclaré Macky Sall. Le chef de l’Etat affirme que cela se fait dans l’unité de l’Etat et la consolidation de la République. Le Président de la République a profité de cet événement pour rappeler que les collectivités territoriales ne sauraient être des électrons libres qui agissent sans aucune cohérence par rapport à la politique de l’Etat. «Une commune, un département n’a pas de couleur politique», relève-t-il. Bien vrai que le maire et le président du conseil départemental peuvent avoir une couleur politique. Mais l’institution est avant tout un démembrement de l’Etat. «Cette institution est soumise aux lois de la République», a tenu à rappeler l’ancien maire de Fatick. «L’association des maires et l’association des départements n’ont pas de couleurs. Il n’y a qu’une seule association des maires qui puisse exister dans ce pays», martèle-t-il. Macky Sall appelle à l’unité et affirme qu’ils ont toujours cohabité ensemble opposition comme majorité. C’est ce qui fait la République, selon lui. «Le Ministre doit être extrêmement ferme sur ces questions. Il en va de la stabilité institutionnelle de l’Etat », dit-il d’un ton dur. Il prône un état d’esprit de dépassement permanent qui permet d’élever l’intérêt général en point de convergence et de consensus. Le Président de la République a aussi rendu hommage aux gouverneurs, préfets et sous-préfets qui sont les représentants de l’Etat et qui doivent agir dans la régulation. «Le Sénégal est un Etat unitaire, décentralisé mais unitaire. Les élus doivent comprendre cela », conclut-il comme un rappel à l’ordre.