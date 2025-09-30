Macky Sall matraque le régime Pastef : La dette dite cachée est un “non-sens…”

“ Ensuite, la dette extérieure est libellée en devises. Nous, on a une monnaie locale qu’est le Cfa. Quand elle vient, elle passe par la Bceao, qui est une banque centrale qui regroupe 8 pays. C'est cette banque qui reçoit l’argent de l’étranger, qui le convertit et émet de l'argent local (Cfa), qu’elle donne au gouvernement du Sénégal. Donc, comment peut-on cacher tout cela sans la surveillance multilatérale du Fmi qui est permanente, sans que moi-même, président de la République, je ne sois jamais informé ”, demande Macky Sall.



Macky Sall veut aussi savoir comment une dette peut être cachée sans que la Cour des comptes, l’Assemblée nationale ou encore le ministère des Finances, ne soient au courant. “ Comment cela est-il possible. Nous, nous attendons de comprendre. Je veux comprendre moi-même ce qu’on nous reproche ”, a asséné l’ancien patron de l’exécutif sénégalais. Macky Sall souligne, cependant, qu’il a multiplié par N, l’accélération de l’électrification rurale du Sénégal, catalysé le développement des infrastructures, donné au Sénégal des infrastructures qu’il n’avait jamais eues et connues, dans un laps de temps restreint.



“ Moi j’ai fait le choix. J’avais la confiance des partenaires qui nous ont prêté de l’argent pour construire ce développement. J’ai mis un TER à écartement standard, un système de transport multimodal moderne et écologique. J’ai augmenté l'électrification. L'argent a servi à développer le pays. De quoi parle-t-on ? Est ce qu’on parle de développement accéléré ? Moi je veux comprendre ”, a martelé le président Macky Sall.