"Macky Sall face à l'histoire" : Les révélations du journaliste Cheikh Yérim Seck sur Amadou BA

Dans son nouveau livre intitulé : « Macky Sall face à l’histoire, passage sous scanner d’un pouvoir africain », le journaliste Cheikh Yérim Seck a consacré tout un chapitre à l’actuel Premier ministre. Ledit chapitre nommé « Le problème Amadou BA » met à nu des conspirations contre le chef du gouvernement. Ce qui fait dire à l’auteur que ce dernier est sur « terrain miné ». Selon le journaliste, ce serait un miracle s’il survit dans cette hostilité jusqu’à la prochaine élection présidentielle. Pour ne rien arranger, le Président Macky Sall a appris que son actuel Premier ministre, Amadou BA, préparait activement sa candidature à la présidentielle de 2024. Tissant sa toile, ce dernier a déjà eu à prendre langue avec beaucoup de personnalités sénégalaises de l’intérieur et de la diaspora, dont Karim Wade, révèle le journaliste, repris par L’Obs. Lequel souligne que le fils de l’ancien Président Me Abdoulaye Wade a été déçu de voir Amadou BA retourner sa veste pour être nommé Premier ministre alors qu’il avait promis de le soutenir. « Que tramaient Karim Wade et Amadou BA dans le dos de Macky Sall ? Quels sont les termes de ce qui s’annonçait comme un accord électoral ? », se demande Cheikh Yérim Seck. En attendant la réponse à ces questions, Amadou BA est surveillé comme du lait sur le feu : « Aucun de ses faits et gestes n’échappent au Président Macky Sall qui l’a manifestement à l’œil ».