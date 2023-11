« Macky Sall doit arrêter cette campagne électorale déguisée », Aminata Touré

Le président de la République, Macky Sall, et son Gouvernement séjournent depuis lundi à Kédougou. Une tournée économique dans la région qui prend fin demain mercredi. Mais l’ex Premier ministre, Aminata Touré, sur X, l’enjoint d’arrêter cette tournée et de s’occuper des choses sérieuses. Kédougou a accueilli lundi dans l’allégresse le chef de l’Etat qui a investi plusieurs centaines de milliards pour doter la localité d’infrastructures structurantes dans des domaines aussi stratégiques que la santé, la sécurité, l’approvisionnement en eau, l’équité sociale et territoriale, etc. Mais Aminata Touré qui assimile cette visite à une tournée politique, indique que la priorité est ailleurs : « Le Président Macky Sall doit arrêter cette campagne électorale déguisée pour consacrer le reste de son temps au pouvoir à lutter contre la spirale incontrôlable des prix et contre l’immigration clandestine qui tue de nombreux jeunes sénégalais. « Ce n’est pas à quelques semaines de son départ qu’il va régler la situation catastrophique de la région de Kédougou. Qu’il économise nos maigres deniers, l’argent de ses déplacements peut servir à aider les très nombreuses familles qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts ».