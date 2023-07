Macky Sall dévoile l’unique raison qui aurait pu le pousser à se représenter

Macky Sall continue sa tournée médiatique dans la presse internationale pour évoquer sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. Sur Jeune Afrique, il dévoile la seule raison qui aurait pu le pousser à changer d'avis et à solliciter de nouveau les suffrages de Sénégalais. « Seule une grave menace de déstabilisation du pays, notamment du fait de la montée de l’extrémisme religieux, aurait pu me faire changer d’avis, affirme-t-il. Ce n’est heureusement pas le cas, donc je m’y suis tenu. » Le chef de l’État pense finalement avoir pris la bonne décision. « C’était ce qu’il y avait de mieux à faire, pour le pays, pour sa stabilité et pour moi-même », tranche-t-il.