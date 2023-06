Macky Sall assimile les évènements de juin à des “actes terroristes”

Le président Macky Sall a estimé lors de la remise des conclusions du dialogue ce samedi que les manifestations qui ont secoué le pays début juin sont "assimilables à des actes terroristes". Des actes qui, selon le Chef de l'Etat, "ne resteront pas impunis".



"Nous avons fait le choix de dialoguer bien avant les graves dérives du 1, 2 et 3 juin dernier. Des événements inédits pendant lesquels beaucoup de sites sensibles ont été ciblés. Il y a eu des atteintes graves et des dommages sur les biens publics et privés et sur les personnes, d'innocents citoyens qui ont malheureusement perdu la vie", a-t-il déclaré à la salle des banquets plus d'une vingtaine de jours après ces événements.



Macky Sall a surtout déploré les attaques contre des édifices comme l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le Train Express Régional. "Ils n'ont pas épargné le temple du savoir où des générations de Sénégalais et d'Africains ont été formés. Tout cela nous conforte dans notre option et notre démarche qui consiste à examiner ensemble les écueils, les contraintes du réel pour nous employer à les dépasser", a-t-il poursuivi.



Le chef de l’État estime, enfin, qu'il n'est pas question de ‘détruire le pays pour des ambitions politiques notamment dans un contexte où le Sénégal s'apprête à récolter les fruits de l'exploitation du gaz et du pétrole’.