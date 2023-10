Macky Sall annonce la reprise de ses tournées économiques

Le président de la République Macky Sall, a annoncé la reprise de ses tournées économiques à l'intérieur du pays. En Conseil des ministres hier mercredi, le chef de l'État a demandé au Premier ministre, Amadou Ba d'assurer une maitrise de l'agenda législatif et règlementaire; de bien préparer les tournées économiques, les Conseils présidentiels et Conseils des ministres délocalisés dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick programmés au mois de novembre 2023. Macky Sall a ainsi indiqué la nécessité de bien préparer la prochaine session budgétaire, mais également de renforcer la communication gouvernementale envers toutes les cibles. Sur un autre registre, le Prési- dent Macky Sall a invité le Premier ministre et les ministres à cultiver la résilience, la proximité, l'humilité et l'écoute des populations afin d'assurer l'exécution optimale des projets publics pour une société solidaire, bâtie sur le socle solide et les acquis durables du Plan Sénégal Emergent (Pse).