“Macky Sall a droit à un second mandat en 2024” : La thèse de Cheikh Kanté…

Pour le ministre d’Etat auprès du président de la république chargé du PSE, Dr Cheikh Kanté, rien ne peut entraver le chef de l’Etat pour qu’il puisse se présenter en 2024 pour un deuxième mandat de 5 ans. L’ancien Directeur du Port écarte le premier mandat de 2012 à 2017 du décompte. Il estime que le référendum de 2017 avait décidé de la mise en place des deux mandats successifs de cinq ans et qu’il n’est pas fait mention de la rétroactivité de cette disposition constitutionnelle. Ainsi, Selon Cheikh Kanté, le président Macky Sall a droit à un second mandat de 5 ans suivant les dispositions de l’article 27 de la constitution. « J’invite les sénégalais qui croient en lui et qui sont persuadés de la pertinence de son programme économique et social, à descendre sur le terrain politique et à se prononcer pour qu’on l’amène à briguer un second mandat de 5 ans. Il y va de l’intérêt supérieur de la nation », dit –il dans le témoin.