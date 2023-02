Macky Sall à Sédhiou : « Le Sénégal ne saurait se limiter dans sa partie occidentale »

Le Président Macky Sall a été accueilli hier (lundi), à Sédhiou, par une foule immense. Le chef de l’Etat qui y séjourne jusqu’à samedi, pour les besoins du Conseil des ministres décentralisé, estime qu’il faut décloisonner l’intérieur du pays. « Je remercie toutes les populations de la région à travers le département de Goudomp, le département de Bounkiling et le département de Sédhiou. Je suis vraiment très fier de revenir à Sédhiou après mon dernier séjour de 2015« , a déclaré Macky Sall. Le président de la République qui a eu droit à un bain de foule, a dit « mesurer le degré de satisfaction des populations par rapport aux efforts que le gouvernement a consenti dans leurs localités ». Il ajoute : « A travers leurs sourires et leur enthousiasme, on sent leur joie. Nous allons aussi engager des échanges avec les populations de cette région. » A quelques heures du Conseil présidentiel qui va proposer le nouveau programme de développement pour la région de Sédhiou, Macky Sall estime que le Sénégal ne saurait se limiter dans sa partie occidentale. « Il faut décloisonner les régions de l’intérieur. Et il faut développer ces régions à travers les services sociaux mais aussi les services économiques. C’est ce que nous sommes venus faire à Sédhiou, et bien sûr, toutes les autres régions du pays auront notre visite », a-t-il promis.