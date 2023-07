Macky Sall : “Notre premier investissement, c’est d’abord la paix, la sécurité, la stabilité et l’Etat de droit”

Macky Sall a présidé, ce jeudi, la cérémonie d’investiture du Forum “Invest In Sénégal”. Dans la ligné de ses précédentes sorties, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de préserver la stabilité. “Notre premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres, c’est d’abord la paix, la sécurité, la stabilité et l’Etat de droit, a-t-il indiqué, lors de son allocution. Ce sont les préalables sans lesquels il ne peut y avoir ni commerce, ni investissement durables”. Macky Sall observe que “partout dans le monde, la paix, la sécurité, la stabilité et l’Etat de droit sont les piliers fondamentaux d’un environnement des affaires attractif”. “Ce sont les clefs qui ouvrent la porte au commerce et à l’investissement. C’est ce que tout investisseur avisé cherche à évaluer avant de miser sur un pays. Il est donc de la responsabilité primordiale des pouvoirs publics, avant toute chose, de veiller au maintien de ces fondamentaux. C’est ce que nous continuerons de faire au Sénégal”, a-t-il poursuivi.