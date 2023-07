Macky Sall : « Le Sénégal peut être secoué, mais il résistera »

Après avoir entretenu le suspense pendant des mois, le président sénégalais a annoncé qu’il ne serait pas candidat à l’élection présidentielle de février 2024. Dans un entretien exclusif au « Monde », il s’explique sur son choix. A moins de huit mois de la présidentielle de février 2024, Macky Sall a annoncé, lundi 3 juillet, qu’il ne briguerait pas un troisième mandat en février 2024. Cette question avait électrisé le débat et alimenté les violences de ces derniers mois ; l’opposition considérait en effet cette candidature comme « illégale ». Dans un entretien exclusif au Monde, le président sénégalais explique les raisons de son renoncement, ses ambitions pour l’avenir et fait le point sur ses relations avec ses opposants et avec la France. Qu’est-ce qui vous a décidé à renoncer à un troisième mandat ? Je n’ai subi aucune pression. Dès 2018, j’avais écrit dans un ouvrage, Le Sénégal au cœur (Le Cherche Midi, 2019), que je briguais mon dernier mandat. Mais dès ma victoire, il y a cinq ans, certains se sont empressés de lancer des campagnes mensongères autour d’un prétendu troisième mandat. J’ai par ailleurs reçu de nombreux soutiens d’élus qui m’ont supplié de sauter le pas. Dimanche 2 juillet, 512 élus m’ont remis une pétition allant dans ce sens. Que certains s’agitent sur ce sujet ne m’a pas dérangé, c’est la démocratie. Mais cela a fait courir la rumeur. Le Monde