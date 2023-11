Macky Sall : “La liberté sans responsabilité devient une menace pour la société”

Le Président de la République, Macky Sall, a déclaré ce lundi 27 novembre à Diamniadio, que la “liberté sans responsabilité devient une menace pour la société”. Il s’exprimait lors de l’ouverture du Forum Paix et Sécurité, qui s’est ouvert ce matin au Centre International des Conférences Abdou Diouf (CICAD). Le chef de l’État a jugé important “de veiller à concilier l’exercice des libertés individuelles et collectives d’une part, et les impératifs d’ordre public d’autre part”. “La démocratie, la stabilité institutionnelle et le développement économique et social ne peuvent s’accommoder de facteurs déstabilisants que sont le populisme, le radicalisme et les extrémismes de tous bords”, a-t-il poursuivi. Rappelons que le Sénégal a été le théâtre de troubles politiques sanglants en juillet 2023. Troubles qui ont entraîné seize morts selon le gouvernement, et 23 selon l’organisation Amnesty International. Ces troubles avaient entraîné plus de 500 arrestations et une restriction d’Internet et des réseaux sociaux. Macky Sall a relevé, par ailleurs, “qu’un régime démocratique, si ancien soit-il, reste toujours un idéal en construction. En démocratie, il y a plus d’expérience à partager que de leçons à donner”.