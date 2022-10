Macky Sall : “L’ONU ? un machin qu’il faut…”

Le Président, Macky Sall, a entrepris une critique tranchée de la gouvernance mondiale dans ses différentes interventions lors du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité, qui s’est ouvert à Dakar ce lundi. Dans son discours de clôture, le Président en exercice de l’Union africaine a réitéré son appel à réformer l’Organisation des Nations Unies (ONU). “L’ONU, ce machin, a-t-il commencé à ironiser en faisant référence à une fameuse sortie du Général De Gaulle. Un machin, certes, mais un machin utile, a-t-il poursuivi. Il faut juste la réformer, la rendre plus opérationnelle sur le terrain, notamment en Afrique”. Plus tôt dans la matinée, lors de son discours d’ouverture, Macky Sall avait déjà pointé du doigt les limites de l’ONU. "Nous n’avons rien contre le système des Nations Unies, c’est notre système, mais je pense que ce Forum au fil des années a eu à prouver qu’il est temps de changer la doctrine’, a-t-il estimé. "Des casques bleus attaqués jusque dans leur propre base sans capacité significative de riposte ne peuvent pas assurément protéger des populations menacées par des groupes terroristes’’, a-t-il poursuivi.