MUNICIPALITE DE KAOLACK : Le projet de budget adopté à l'unanimité

Le projet de budget de l'équipe municipale dirigée par le maire Serigne Mboup a été présenté au Conseil hier. Les conseillers municipaux l'ont adopté à l'unanimité. Le projet de budget 2023 de la nouvelle équipe municipale dirigée par le maire Serigne Mboup a été présenté au Conseil municipal, hier. Il est arrêté à 7 386 785 690 de FCFA, contre 4 277 584 706 FCFA en 2022, soit une augmentation de 40%. L'adjoint au maire Docteur Mbaye Guèye a fait la présentation du budget qui prend en compte la mise en place d'un système de recouvrement, l'augmentation de l'effectif des collecteurs et des points de collects, pour attteindre l'objectif visé. Selon Dr Guèye, dans le projet de budget 2023, il est prèvu budget pour aider les acteurs de l'Education pour la construction de salles de classes et d'infratructures sanitaires dans le domaine de la santè. L'équipe municipale envisage des projets ambitieux, exemple le port sec, la construction de marchés. Sur ce, l'équipe municipale compte faire un plaidoyer auprés de l'Etat du Sénégal, pour des investissements estimés à 300 milliards FCFA. Ainsi, elle compte doter d'équipements, aux acteurs de l'Education et de la santé. Un montant de 81 390 000 est prévu pour l'aménagement d'édifices culturels, de sites touristiques et de plages, 7 000 000 FCFA pour doter de bicyclettes et cyclomoteurs aux agents municipaux. Le maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup précise que le budget est ambitieux et réalisable. Il promet de relever le défi de réaliser tous les projets ficelés. Ce qui constitue à ses yeux des projets à long terme. Le projet de budget a été adopté à l'unanimité par les conseillers municipaux présents. Les conseillers demandent au maire Serigne Mboup et à l'équipe municipale de réaliser tous les projets de la ville. Le percepteur Abdou Khadre Seye annonce que le budget est très ambitieux, avec une vision nette du maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup.